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Общество

Комитет Госдумы одобрил запрет на усыновление детей для сменивших пол

Поправку ко второму чтению законопроекта о запрете смены пола, согласно которой парам, где один человек сменил пол, будет запрещено усыновлять детей, поддержал комитет Госдумы по охране здоровья. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Сергей Леонов, пишет ТАСС.

Фото: Елены Коноплёвой / ПАИ

Депутат пояснил, что если кто-то в паре сменил пол, то будет запрещено усыновлять детей, то есть быть опекунами.

В другой поправке говорится, что человек, который сменил пол за рубежом, не сможет получить в РФ паспорт с указанием нового пола. 

В мае депутаты всех пяти думских фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным внесли инициативу о запрете смены пола в Госдуму. 

Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» предлагается дополнить положением, согласно которому «запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека», в том числе формирование первичных или вторичных половых признаков.

При этом законопроект позволяет медицинское вмешательство для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей, но только «по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения».

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по вопросам семьи поддержал законопроект о запрете усыновления детей из России в недружественных странах.

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