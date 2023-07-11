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Общество

Крест для купола церкви Святого Лазаря освятили в Псково-Печерском монастыре

Крест для купола церкви Святого Лазаря освятили в Псково-Печерском монастыре сегодня, 11 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: телеграм-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)»

Крест выполнен в реставрационных мастерских Санкт-Петербурга по старинному образцу, из меди, покрыт сусальным золотом. Он заменит плохо сохранившийся, выполненный из чёрного металла, который установили несколько десятилетий назад.

На конструкцию купола после реставрации возвращены золотые звёзды, покрытые сусальным золотом.

Закончены работы по гидроизоляции и гидроусилению фундаментов церкви. Укреплены стены подклетов, на которых построено здание. Специалисты приступили к устройству полов в подвалах. Продолжается реставрация здания.

Памятник культурного наследия федерального значения «Лазаревская церковь» (1800 года, по своему состоянию перед реставрацией) – один из сложнейших объектов в ансамбле.

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