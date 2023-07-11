Заплыв и бег в мокрой одежде: необычная тренировка пройдёт в Пскове

18:50, 11 июля 2023, ПАИ

Открытая тренировка на скорость в трёх дисциплинах пройдёт в Пскове 15 июля в 12:00. Об этом сообщается в группе Федерации зимнего плавания Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Тренировка пройдёт в четыре этапа. На первом этапе необходимо бегом преодолеть 1,5 километра от Ольгинской часовни до пляжа у Мирожского монастыря. Затем, предварительно надев на себя буй, следует в одежде и обуви проплыть 200 метров до гребной базы. На третьем этапе участники побегут два километра по набережной до Крома, не снимая мокрой одежды. В конце остаётся добраться на сапах до Ольгинской часовни.

Всего в тренировке может поучаствовать 20 человек. По одному победителю среди мужчин и женщин получат «умную» колонку. Тот, кто дойдёт до финиша десятым, сможет бесплатно поучаствовать в Pskov Sup Fest, который начнётся 22 июля.

К тренировке допустят желающих от 14 лет. Для участия несовершеннолетним участникам необходимо согласие родителей. Запись осуществляется организаторами тренировки: Майей Судницыной, Владимиром Компаниецем и Русланом Шалько.