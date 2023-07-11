Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Заплыв и бег в мокрой одежде: необычная тренировка пройдёт в Пскове

Открытая тренировка на скорость в трёх дисциплинах пройдёт в Пскове 15 июля в 12:00. Об этом сообщается в группе Федерации зимнего плавания Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Фото ПАИ

Тренировка пройдёт в четыре этапа. На первом этапе необходимо бегом преодолеть 1,5 километра от Ольгинской часовни до пляжа у Мирожского монастыря. Затем, предварительно надев на себя буй, следует в одежде и обуви проплыть 200 метров до гребной базы. На третьем этапе участники побегут два километра по набережной до Крома, не снимая мокрой одежды. В конце остаётся добраться на сапах до Ольгинской часовни.

Всего в тренировке может поучаствовать 20 человек. По одному победителю среди мужчин и женщин получат «умную» колонку. Тот, кто дойдёт до финиша десятым, сможет бесплатно поучаствовать в Pskov Sup Fest, который начнётся 22 июля.

К тренировке допустят желающих от 14 лет. Для участия несовершеннолетним участникам необходимо согласие родителей. Запись осуществляется организаторами тренировки: Майей Судницыной, Владимиром Компаниецем и Русланом Шалько.   

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 июля 2023

Псковский курсант поставил личный рекорд в соревнованиях по подтягиванию на перекладине
11 июля 2023

Наталья Спиридонова примет участие в кубке России по лёгкой атлетике
11 июля 2023

Антон Шишаев прокомментировал своё возвращение в псковскую футбольную команду
11 июля 2023

На чемпионате СЗФО по боксу в Пскове ни один тренер не подал протеста к судьям
10 июля 2023

Итоги чемпионата СЗФО по боксу обсуждают в медиацентре ПАИ
10 июля 2023

Псковичи стали призёрами на чемпионате СЗФО по пляжному регби
10 июля 2023

Футболисты «Луки-Энергия» проведут контрольный матч в Подольске
10 июля 2023

Гребцы ПсковГУ стали серебряными призёрами на матчевой встрече в Великом Новгороде

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...