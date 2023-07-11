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Общество

ФОТОФАКТ. Псковский драмтеатр: история и современность

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина поделился с подписчиками группы театра в соцсети «ВКонтакте» ретроспективной фотографией на фоне цветного изображения, сделанного в современности. 

Фото: Псковский драматический театр имени А. С. Пушкина в соцсети «ВКонтакте»

Напомним, именно Александру Пушкину Псковский театр драмы обязан своим рождением. 26 мая 1898 года Псковская городская дума решила отметить столетний юбилей Пушкина постройкой Народного дома его имени. Из собранных по всероссийской подписке 100 тысяч рублей Пскову досталась треть. Остальные выкраивались из бюджета города.

Проект здания составил городской архитектор Эдуард Гермейер. Торжественную закладку произвели 23 мая 1903 года в присутствии дяди императора, великого князя Владимира Александровича. Из-за нехватки средств строительство затянулось. Только 4 апреля 1906 года здесь состоялся первый концерт, посвящённый памяти поэта. В нём участвовали столичные артисты. В настоящее время в здании размещается Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, а сама улица носит имя поэта.

С 1 января 2021 года Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина входит в состав Национального драматического театра России (Александринского театра) и функционирует на правах филиала. 

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