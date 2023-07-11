На чём можно сэкономить при строительстве дачи, рассказали эксперты

23:51, 11 июля 2023, ПАИ

На чём можно сэкономить при строительстве дачи, рассказали эксперты интернет-ресурса «Известия».

«Стоимость строительства недорогой дачи по каркасной технологии может варьироваться в зависимости от многих факторов, таких как размер дачи, выбор отделочных материалов, квалификация строителей и наличие дополнительных удобств», – сказал креативный директор строительной компании «Дачный Сезон» Тимур Дасаев.

При этом он отметил, что при выборе материалов следует обратить внимание на их качество и стоимость. По его словам, деревянный каркас обычно более бюджетный вариант, но весьма надёжный.

В то же время металлический каркас более дорогостоящий и редко используется для дачного строительства, добавил он.

Также эксперт посоветовал учитывать стоимость фундамента, кровли, окон и дверей, систем отопления и водоснабжения, отделочных работ.

Дасаев порекомендовал составить подробный план и бюджет, чтобы точно определить, сколько можно потратить на строительство, и избежать финансовых неожиданностей.

«Без проекта есть вероятность, что строительство дачи может затянуться, возможны непредвиденные расходы, а зачастую и вовсе нельзя будет внедрить в уже построенную конструкцию те или иные элементы», – сказал менеджер по развитию направления DIY компании ROCKWOOL Александр Коршунов.

Кроме того, нельзя экономить на фундаменте, потому что это чревато трещинами в стенах, деформацией оконных и дверных проёмов и прочим, добавил эксперт. Не стоит жалеть денег и на утеплитель, тем более если постройка предназначена для круглогодичного проживания.

«На внешней отделке дома можно сэкономить, особого функционала она не несёт, тут всё дело во вкусе заказчика (натуральный камень или его имитация, сайдинг, на кровле может быть профнастил, а может быть черепица). Можно сэкономить на строительных материалах, но речь идёт не об аналогах, а о времени покупки. Зимой строительные материалы, как правило, стоят дешевле, так как строительный сезон ещё не начался», – объяснил Коршунов.

В то же время технический специалист торговой компании «Технониколь» Татьяна Котова назвала самым недорогим решением каркасную бытовку.

«Если мы говорим о самых дешёвых решениях, то можно приобрести бытовку в пределах 100 тыс. рублей (в зависимости от метража). Стоимость каркасных и модульных домов варьируется от 300 тыс. до 1 млн рублей. Стоимость зависит от площади, конструкции дома, утепления. Ещё альтернативными вариантами можно обозначить такие решения как тини-хаус (Tiny House) или даже дом-прицеп формата для охотников и рыбаков. Последние, самые простые, можно найти от 200 тыс. рублей», – заключила она.