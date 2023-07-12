Что нельзя делать в день апостолов Петра и Павла

07:05, 12 июля 2023, ПАИ

Праздник в честь апостолов Петра и Павла отмечают православные христиане 12 июля. В этот день заканчивается Петров пост, если только праздник святых апостолов Петра и Павла не попадает на среду или пятницу, сообщает calend.ru

На Руси святым молились об исцелении от горячки и лихорадки. Апостола Петра просили помочь в рыбной ловле, а апостол Павел, по народным поверьям, мог управлять стихией.

Апостол Петр, получивший от рождения имя Симон, родился в рыбацкой семье. До знакомства с Иисусом он занимался ремеслом. Петр был одним из двенадцати учеников Христа и стал первым, кто провозгласил Христа Сыном Божиим. Он находился на горе Фавор и видел Преображение Господне. А после Воскресения Иисуса Христа Петр начал проповедовать и стал главой первой христианской общины.

Во время правления императора Нерона, жестокого гонителя христиан, апостола схватили, заключили в темницу и приговорили к смертной казни. Приговоренный к кресту, он попросил распять его вниз головой, считая себя недостойным умереть, как Господь.

Апостол Павел (до крещения – Савл) происходил из состоятельного сословия римских граждан, он не входил в число двенадцати апостолов. Будучи язычником, принимал участие в преследовании первых христиан. Однако когда он встретил воскресшего Иисуса Христа, то поверил в Единого Бога. Павел создал многочисленные христианские общины на территории Малой Азии и Балканского полуострова. Его послания составляют значительную часть Нового Завета.

В народе этот день известен как Петров день и считается одним из самых значимых христианских праздников. Вместе с праздниками Аграфены Купальницы (6 июля) и Ивана Купалы (7 июля) Петров день составляет единый праздничный цикл, знаменующий полный расцвет природных сил. Накануне хозяйки убирали и чистили избы и готовили праздничные блюда.

День Петра и Павла является серединой лета, именно в этот период начинались работы по подготовке к осени - сенокос. В этот день обращали особое внимание на погоду, считалось, что если в Петров день светит солнце, то до конца лета будет тепло и сухо.

В день святых апостолов следует посетить церковь и праздничные службы. Тем, кто держал пост, необходимо исповедаться и причаститься. В этот день рекомендуют готовить рыбные блюда для привлечения в дом счастья и достатка.

В праздник Петра и Павла нельзя грустить, впадать в уныние, думать о плохом. В число ограничений также входит запрет на венчания, занятия физическим трудом, например на работы в саду, огороде. Нельзя в этот день ругаться и проявлять агрессию. Также под запретом купания в водоёмах и злоупотребление спиртными напитками.

В Петров день было принято умываться водой из трех ключей. Также крестьяне выходили посмотреть, как будет всходить солнце: собирались ночью на пригорках, разжигали костры и проводили время в ожидании рассвета в играх и песнях.

Петров праздник был также днем свершения судов и уплаты пошлин. Церковь получала так называемую петровскую дань. Практически во всех крупных городах и селах проходили петровские торги.

На Руси святым апостолам молились об исцелении от горячки и лихорадки. Святого Петра просили помочь в рыбной ловле. Апостол Павел, по народным поверьям, представлялся людям более грозным святым, он мог управлять громом, посылать на землю град, наводнения, пожары.

Ранее сообщалось, что Ежегодный крестный ход «Дорогой Спасителя» пройдет в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Пскове 12 июля.