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Общество

Завершён основной ремонт моста через реку Лочкино в Псковском районе

Завершён основной комплекс работ на мосту через реку Лочкино на автодороге Псков – Гдов – Сланцы в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Фото: администрация Псковского района

Мост ремонтируют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В администрации отметили, что по данной дороге осуществляется активное грузовое и автобусное сообщение.

«Кроме того, дорога является практически безальтернативной для доступа гражданам к своим дачным участкам и местам постоянного проживания в Псковском и Гдовском районах, обеспечивает доступ к Псковскому и Чудскому озерам», – подчеркнули в администрации. 

В рамках ремонта рабочие возвели опоры моста, заменили пролетные строения и установили перила. В настоящее время выполняется обустройство мест примыкания моста.

Ранее сообщалось, что ремонт десяти мостов завершат в Псковской области по нацпроекту.

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