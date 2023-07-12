Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Начался третий этап соревнований по спортивному ориентированию на фестивале «Алоль – 2023»

Начался третий этап соревнований по спортивному ориентированию «Рельеф и гидрография» на фестивале «Алоль – 2023», проходящем в деревне Холюны Пустошкинского района. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель областной федерации спортивного ориентирования Алексей Никитин.

Фото: Федерация спортивного ориентирования Псковской области

Он пояснил, что третий этап соревнований «Рельеф и гидрография» считается игровым ориентированием. С карты убираются все дорожки, полянки, растительность. Остаётся один рельеф и болота на карте. Спортсмен должен использовать исключительно форму рельефа на протяжении всего этапа.

«Из-за того, что соревнование выпадает на рабочий день, в них сможет принять участие около 400 человек. В выходной от соревнований день многие пошли тренироваться в лес, разбирать свои ошибки, которые они допустили в ходе соревнований. Некоторые уезжали по экскурсиям в Витебск, Псков, Пушкинские Горы, Остров, Печоры и Изборск», – отметил Алексей Никитин.

Напомним, что фестиваль «Алоль – 2023» проходит с 6 по 16 июля в деревне Холюны Пустошкинского района.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 июля 2023

Начался третий этап соревнований по спортивному ориентированию на фестивале «Алоль – 2023»
12 июля 2023

Отборочный турнир на всероссийский кубок любителей настольного тенниса пройдёт в Великих Луках
12 июля 2023

Псковички стали призёрами на чемпионате России по стрельбе из лука
11 июля 2023

Псковский курсант поставил личный рекорд в соревнованиях по подтягиванию на перекладине
11 июля 2023

Наталья Спиридонова примет участие в кубке России по лёгкой атлетике
11 июля 2023

Антон Шишаев прокомментировал своё возвращение в псковскую футбольную команду
11 июля 2023

На чемпионате СЗФО по боксу в Пскове ни один тренер не подал протеста к судьям
10 июля 2023

Итоги чемпионата СЗФО по боксу обсуждают в медиацентре ПАИ

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...