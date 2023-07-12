Начался третий этап соревнований по спортивному ориентированию на фестивале «Алоль – 2023»

13:34, 12 июля 2023, ПАИ

Начался третий этап соревнований по спортивному ориентированию «Рельеф и гидрография» на фестивале «Алоль – 2023», проходящем в деревне Холюны Пустошкинского района. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель областной федерации спортивного ориентирования Алексей Никитин.

Он пояснил, что третий этап соревнований «Рельеф и гидрография» считается игровым ориентированием. С карты убираются все дорожки, полянки, растительность. Остаётся один рельеф и болота на карте. Спортсмен должен использовать исключительно форму рельефа на протяжении всего этапа.

«Из-за того, что соревнование выпадает на рабочий день, в них сможет принять участие около 400 человек. В выходной от соревнований день многие пошли тренироваться в лес, разбирать свои ошибки, которые они допустили в ходе соревнований. Некоторые уезжали по экскурсиям в Витебск, Псков, Пушкинские Горы, Остров, Печоры и Изборск», – отметил Алексей Никитин.

Напомним, что фестиваль «Алоль – 2023» проходит с 6 по 16 июля в деревне Холюны Пустошкинского района.