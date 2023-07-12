Сад памяти благоустроили в Бежаницах

12:58, 12 июля 2023, ПАИ

Благоустройство Сада памяти в Бежаницах оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который находится с рабочей поездкой в Бежаницком районе, сегодня, 12 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Пространство стало примером реализации общественной инициативы по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны.

Фруктовый сад заложили в посёлке в 2020 году, в 75-ю годовщину Великой Победы. Тогда в нём посадили 135 плодовых деревьев – яблонь, груш, вишень. Многие деревья именные. Они появились здесь благодаря детям и внукам ветеранов в память о своих родственниках, защищавших и освобождавших край от фашистов. С каждым годом сад становится больше – жители и гости посёлка продолжают подсаживать деревья, приурочивая «зелёные» акции к памятным датам военной истории.

В прошлом году территория сада была выбрана гражданами в ходе рейтингового голосования для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) национального проекта «Жильё и городская среда». Работы проведены в этом году: территория обнесена ограждением, дорожки в саду выложены из брусчатки, на территории установлен информационный щит, появились скамейки и урны. На эти цели было потрачено около 2,5 млн рублей.

Михаил Ведерников отметил качество работ по благоустройству и поблагодарил жителей посёлка за ответственное отношение к родной истории и внимание к исторической памяти.

Глава Бежаницкого района Сергей Михеев рассказал, что в планах районных властей благоустроить прилежащие территории и соединить Сад памяти с посёлковым парком.

Сад памяти расположен рядом с Бежаницкой средней школой. Сейчас в учреждении проводится ремонт спортивного зала. В помещении планируется обновить потолок, стены, пол, заменить двери и провести комплекс электромонтажных работ.

Михаил Ведерников заехал на объект и пообщался с подрядчиком. Глава региона обратил внимание на необходимость соблюдения сроков исполнения работ, чтобы к 1 сентября всё было готово.