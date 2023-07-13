Стали известны маршруты псковского триатлона

12:48, 13 июля 2023, ПАИ

Стали известны маршруты триатлона, который пройдёт в Пскове 13 августа. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

Плавательный этап, с которого стартует триатлон, пройдёт по реке Великой и начнётся на городском пляже. Спортсменам необходимо будет проплыть 1 500 метров до набережной недалеко от Довмонтовой башни.

На велоэтапе участники проедут девять кругов протяжённостью 4 200 метров. Маршрут начнётся в центре города. Участники поедут по улице Советской до площади Победы. Далее спортсмены продолжат движение по улице Яна Фабрициуса до поворота на улицу Гражданскую. Затем триатлонисты доберутся до Октябрьского проспекта, чтобы развернуться и по улице Гражданской доехать до Спортивной. Проехав по ней, участники доберутся до улицы Кузнецкой и повернут обратно к площади Победы, откуда направятся по улице Советской до центра города.

На последнем этапе спортсмены пробегут три круга по три километра. Гонка начнётся в Финском парке возле Троицкого моста. Спортсмены преодолеют весь Финский парк до парка Куопио и обратно.

Напомним, что заявки на псковский триатлон принимаются до 8 августа.