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Спорт

Псковичи примут участие в кубке России по лёгкой атлетике

Уроженцы Пскова Константин и Филипп Шабановы выступят на кубке России по лёгкой атлетике на соревнованиях по бегу на 110 метров с барьерами в Жуковском в Московской области 14 и 15 июля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил отец и тренер братьев Георгий Шабанов.

«Весной мы готовились на сборах в Сочи, а летом в Москве. Готовность у ребят хорошая, будут стараться показать личные рекорды. У Кости была травма ахиллова сухожилия. Сейчас вроде всё хорошо», – рассказал Георгий Шабанов.

Также тренер отметил, что оба спортсмена будут выступать на всероссийских соревнованиях «Мемориал В. П. Куца» 22 июля, на чемпионате России в Челябинске с 3 по 6 августа и на финале серии «Королева спорта» в Екатеринбурге с 15 по 18 августа.

Напомним, что помимо Константина и Филиппа Шабановых на кубке по лёгкой атлетике примет участие псковичка Наталья Спиридонова.

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