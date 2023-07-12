Псковичи примут участие в кубке России по лёгкой атлетике

18:04, 12 июля 2023, ПАИ

Уроженцы Пскова Константин и Филипп Шабановы выступят на кубке России по лёгкой атлетике на соревнованиях по бегу на 110 метров с барьерами в Жуковском в Московской области 14 и 15 июля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил отец и тренер братьев Георгий Шабанов.

«Весной мы готовились на сборах в Сочи, а летом в Москве. Готовность у ребят хорошая, будут стараться показать личные рекорды. У Кости была травма ахиллова сухожилия. Сейчас вроде всё хорошо», – рассказал Георгий Шабанов.

Также тренер отметил, что оба спортсмена будут выступать на всероссийских соревнованиях «Мемориал В. П. Куца» 22 июля, на чемпионате России в Челябинске с 3 по 6 августа и на финале серии «Королева спорта» в Екатеринбурге с 15 по 18 августа.

Напомним, что помимо Константина и Филиппа Шабановых на кубке по лёгкой атлетике примет участие псковичка Наталья Спиридонова.