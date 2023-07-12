Гуманитарную помощь для жителей Херсона и Берислава собирают в Пскове

20:07, 12 июля 2023, ПАИ

Региональный штаб #МЫВМЕСТЕ на базе Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области продолжает сбор гуманитарной помощи для жителей Херсонской области, в том числе для подшефного Бериславского района.

«Так как наш подшефный район непосредственно в Херсонской области, мы собираем гуманитарную помощь: средства гигиены, продукты питания, детские вещи, памперсы, крупы, постельное бельё столовые приборы для мирного населения Херсонской области», – заявила «Первому Псковскому» руководитель Центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачёва.

Познакомиться с точным списком всех необходимых вещей можно в группе «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте». Здесь же размещена карта со всеми штабами #МЫВМЕСТЕ, расположенными в регионе. Кликнув на карту, вы увидите адрес, график работы, контактный номер телефона. Присоединиться к акции по сбору гуманитарной помощи для жителей Херсонской области может любой желающий уже сейчас.