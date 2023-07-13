Псковские предприятия предложили субсидировать за устройство на работу выпускников-медалистов

19:40, 13 июля 2023, ПАИ

Субсидировать предприятия и организации региона за устройство на работу выпускников-медалистов предложил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе торжественной церемонии награждения выпускников школ в ПсковГУ, передаёт корреспондент ПАИ.

«Студентам оказывают государственные меры поддержки. Лучшие из лучших достойны поддержки и на региональном уровне. Есть губернаторская стипендия для педагогов, с сентября такую стипендию будут получать и студенты-медики. Нам очень нужны высококвалифицированные кадры по всем направлениям», – подчеркнул глава региона.

По его словам, необходимо субсидировать те учреждения и предприятия Псковской области, которые оказывают помощь в трудоустройстве выпускников-медалистов для обеспечения их достойной заработной платы. Также Михаил Ведерников подчеркнул, что нужно ввести стипендию для медалистов.

«Это даст возможность комфортно учиться и заниматься саморазвитием», – резюмировал он.