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Происшествия

Нарушившего запрет на использование пиротехники островича задержала полиция

Островские полицейские задержали молодого человека, который взорвал в вечернее время петарду во дворе жилых домов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

 

Нарушителя порядка обнаружили при помощи видео в одном из местных пабликов, которое попало в руки сотрудникам островской полиции. На самом видео неизвестные лица взрывают петарду на автостоянке у дома № 16 на улице Меркурьева.

В ходе расследования полиция установила, что пять местных жителей в возрасте 22-23 лет поздним вечером 11 июля на иномарке заехали во двор многоквартирного дома и взорвали петарду. Один из виновных пояснил полиции, что поступок совершили из хулиганских намерений.

Правонарушителя задержали по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о привлечении его к установленной законом ответственности.

Задержанный также рассказал, что вместе с друзьями приобрел петарду в одном из цветочных магазинов. В ходе проверки полицейские установили, что в продаже в торговой точке находилось множество видов пиротехники. На некоторые из них срок действия сертификатов давно истек. Вся продукция была изъята.

УМВД России по Псковской области напоминает, что с 3 июля в регионе по решению оперативного штаба введён запрет на запуск фейерверков. Исключение – хлопушки и бенгальские огни. Нарушителям грозит штраф.

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