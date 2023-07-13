Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На летних фестивалях Псковской области пользователи убедились в надежности мобильного интернета Tele2

Tele2 организовала мобильную инфраструктуру на территории проведения музыкального фестиваля «Добрый рок» и эногастрономичечкой ярмарки «Виноград». Более 100 тысяч гостей мероприятий могли пользоваться надежным интернетом и услугами голосовой связи, сообщили ПАИ в пресс-службе оператора сотовой связи.

Фото: Tele2

Летом 2023 года в Псковской области провели несколько крупных фестивалей. С 7 по 11 июля в вблизи поселка Палкино у озера Смолинского состоялся фестиваль живой музыки «Добрый рок». 70 музыкальных коллективов отыграли свои программы для 1200 гостей. С 17 по 25 июня в Пскове организовали эногастрономичечкую ярмарку «Виноград», в которой приняли участие более 40 российских виноделен. Во время мероприятия проходили кулинарные шоу, мастер-классы, музыкальные концерты, были организованны различные программы, где псковичи могли научиться искусству выбора напитков, наиболее подходящих к конкретным блюдам. В общей сложности за девять дней ярмарку посетило более 100 тысяч гостей. 

Во время летних фестивалей сеть Tele2 работала в штатном режиме, демонстрируя высокие технические показатели качества сигнала. Клиенты оператора оставались на связи и делились впечатлениями от мероприятий в социальных сетях с помощью надежного мобильного интернета. Технические специалисты компании подготовились к событиям заранее: оптимизировали сеть, расширили емкость, установили дополнительное оборудование на территории фестивалей.

«Надежная мобильная связь важная часть нашей жизни, поэтому мы в Tele2 уделяем особое внимание качеству наших услуг. Этим летом специально для массовых мероприятий наши технические специалисты заранее развернули необходимое оборудование. В итоге тысячи псковичей и гостей региона могли комфортно пользоваться всем спектром услуг мобильной связи от обычных звонков до видио-стриминга», - отметил директор псковского филиала Tele2 Сергей Мартынов.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл» 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 июля 2023

Фонтан в парке Победы в Опочке восстановили после хулиганских действий неизвестных
13 июля 2023

На летних фестивалях Псковской области пользователи убедились в надежности мобильного интернета Tele2
13 июля 2023

Сотрудников нотариальных контор города Острова поздравили с 30-летием со дня образования организации
13 июля 2023

Автобусные остановки перенесут на улице Звёздной в Пскове

13 июля 2023

Военный комиссариат приглашает псковичей на службу по контракту
13 июля 2023

Ансамбль Alcántar можно будет услышать на фестивале «Исаборг»
13 июля 2023

Выставка художника Игоря Иванюка откроется в Пскове 15 июля
13 июля 2023

«Экопром» внёс изменения в график вывоза отходов в Куньинском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...