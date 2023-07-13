Восемь псковичей стали призёрами на соревнованиях по спортивному ориентированию

18:01, 13 июля 2023, ПАИ

Восемь спортсменов из Псковской области стали призёрами на соревнованиях по спортивному ориентированию «Алоль – 2023» в рамках этапа «Рельеф и гидрография». Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель областной федерации по спортивному ориентированию Алексей Никитин.

Третье место на соревнованиях заняли уроженцы Псковской области Михаил Гришмановский, Игорь Цветков, Евгений Антипов, Василиса Гришмановская, Татьяна Шишелова, Ольга Назарян и Наталья Большакова. Псковичка Наталья Ушакова заняла первое место в возрастной категории 65+.

Наталья Ушакова поделилась впечатлениями от фестиваля: «Я участвую в соревнованиях с начала фестиваля. Организация отличная, погода отличная, место в районе турбазы «Алоль» – прекрасное. Я уже 40 лет занимаюсь спортивным ориентированием. Мне нравятся все форматы. У каждого свои особенности. На «Рельефе и гидрографии» ты больше работаешь с азимутом. На обычном старте есть дорожки, карта немного по-другому смотрится. В каждых соревнованиях свои особенности и свой интерес. Но, наверное, самый интересный этап – это всё-таки «Рельеф и гидрография», потому что действительно сложно ориентироваться. Без дорожек, без леса. Ты попадаешь в зелёный лес и не понимаешь, что ты в зелёном лесу, который можно было обойти»

Также чемпионка рассказала о своих эмоциях после победы: «Побеждать всегда приятно. У нас возрастная группа небольшая, потому что у многих здоровье уже не очень. Многие просто бросают ориентирование в таком возрасте. В моей возрастной группе максимум десять человек. Поэтому уже выигрывать легче. В молодёжных группах по 70 человек есть, поэтому там борьба более острая. Тем более я мастер спорта – мне полегче. А кто-то только начинает заниматься с 50 лет».

Напомним, что фестиваль «Алоль – 2023» проходит с 6 по 16 июля 2023 в деревне Холюны Пустошкинского района.