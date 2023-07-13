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Восемь псковичей стали призёрами на соревнованиях по спортивному ориентированию

Восемь спортсменов из Псковской области стали призёрами на соревнованиях по спортивному ориентированию «Алоль – 2023» в рамках этапа «Рельеф и гидрография». Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель областной федерации по спортивному ориентированию Алексей Никитин.

Фото: Федерация спортивного ориентирования Псковской области

Третье место на соревнованиях заняли уроженцы Псковской области Михаил Гришмановский, Игорь Цветков, Евгений Антипов, Василиса Гришмановская, Татьяна Шишелова, Ольга Назарян и Наталья Большакова. Псковичка Наталья Ушакова заняла первое место в возрастной категории 65+.

Наталья Ушакова поделилась впечатлениями от фестиваля: «Я участвую в соревнованиях с начала фестиваля. Организация отличная, погода отличная, место в районе турбазы «Алоль» – прекрасное. Я уже 40 лет занимаюсь спортивным ориентированием. Мне нравятся все форматы. У каждого свои особенности. На «Рельефе и гидрографии» ты больше работаешь с азимутом. На обычном старте есть дорожки, карта немного по-другому смотрится. В каждых соревнованиях свои особенности и свой интерес. Но, наверное, самый интересный этап – это всё-таки «Рельеф и гидрография», потому что действительно сложно ориентироваться. Без дорожек, без леса. Ты попадаешь в зелёный лес и не понимаешь, что ты в зелёном лесу, который можно было обойти»

Также чемпионка рассказала о своих эмоциях после победы: «Побеждать всегда приятно. У нас возрастная группа небольшая, потому что у многих здоровье уже не очень. Многие просто бросают ориентирование в таком возрасте. В моей возрастной группе максимум десять человек. Поэтому уже выигрывать легче. В молодёжных группах по 70 человек есть, поэтому там борьба более острая. Тем более я мастер спорта – мне полегче. А кто-то только начинает заниматься с 50 лет».

Напомним, что фестиваль «Алоль – 2023» проходит с 6 по 16 июля 2023 в деревне Холюны Пустошкинского района. 

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