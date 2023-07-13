Приоритетность движения на перекрестке улиц Труда, Звездной и проспекта Энтузиастов изменится
Меняется приоритетность движения на перекрестке улиц Труда, Звездной и проспекта Энтузиастов. Полоса общественного транспорта у островка безопасности ликвидируется. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава города Пскова Борис Елкин.
Отметим, что с 14 июля автобусная остановка «Звездная» на улице Труда переносится с островка безопасности на проспект Энтузиастов у дома № 1. Все автобусы теперь будут останавливаться там.
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13 июля 2023
Приоритетность движения на перекрестке улиц Труда, Звездной и проспекта Энтузиастов изменится