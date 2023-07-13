Популярные фолк-группы выступят на фестивале «Александрова дорога» в Самолве

21:08, 13 июля 2023, ПАИ

15 июля в Самолве пройдёт праздник по случаю начала конного похода «Александрова дорога», сообщили ПАИ организаторы мероприятия.

Для гостей праздника выступят популярные фолк-группы и погрузят зрителя в атмосферу средневековья: фолк-проект LaVerden подарит незабываемое ощущение причастности к бесшабашному веселью средневекового человека.

Музыканты бережно собирают средневековые мелодии и подбирают к ним оправы интересных аранжировок. Заводные и чёткие ритмы барабана в сочетании с пробирающим до самого сердца звучанием волынки, нежным пением флейты и мощными аккордами мандочелло.

MystTerra – тяжёлый «рамштайновский» рок с волынкой и песни о вечном и самом дорогом для человека.

Spiritual Seasons – группа, существующая уже больше 15 лет. Творит музыку, с трудом поддающуюся классификации: ирландские джиги и рилы здесь органично уживаются с мощными скандинавскими темами, а напевы средневековой Европы – со славянскими фолк-мотивами.

«Ждём всех на мощном, ярком событии 15 июля в Самолве! Вход свободный», – подчеркнули организаторы.

Отметим, что ярмарка ремесленников развернётся на фестивале в Самолве.