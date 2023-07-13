Ярмарка ремесленников развернётся на фестивале в Самолве
Ярмарка ремесленников развернётся для гостей фестиваля «Александрова дорога» в Самолве в Гдовском районе 15 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.
Мастера Псковской области представят гостям праздника кованые изделия, гончарную продукцию, тканые пояса, украшения, одежду в этническом стиле и ещё много интересного. На ярмарке можно будет приобрести печатные пряники из Изборска.
Также будет работать историческая ярмарка реконструкторов, где гостям фестиваля предложат украшения, предметы быта, вооружение и амуницию.
Напомним, в этом году Псковская область станет отправной точкой для исторической реконструкции конного похода дружины Александра Невского «Александрова дорога». Участники конного похода будут состязаться в ратных умениях, владении оружием и конной подготовке. Действие будет сопровождаться средневековой музыкой. Зрителям также представят средневековое конное шоу. Отметим, что на «Александровой дороге» ожидается более семи тысяч гостей.
С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.
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