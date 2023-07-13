Центр русской философской мысли, литературы и искусства хотят создать в Пушкинских Горах

22:52, 13 июля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников с руководителем Россотрудничества Евгением Примаковым обсудил идею о создании в Пушкиногорском районе Центра русской философской мысли, литературы и искусства. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Такой центр хотят создать возле заповедника «Михайловское» по аналогии с «Территорией смыслов», но только для более старшего поколения, кто не задействован в существующих форумах. По задумке инициаторов, центр будет объединять взрослое поколение художников, литераторов, педагогов.

Нужно оформить концепцию и представить продуманный проект, чтобы понимать, какая помощь будет необходима, подытожили собравшиеся на заседании. «Правительство Псковской области окажет необходимую поддержку», – отметил глава региона.

На встрече также присутствовали художественный руководитель фестиваля «Дом Довлатова в Пушкинских горах» Валерий Костин, меценат Алексей Власов и научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов – они приехали рассказать об идее центра.

Отметим, на встрече также обсуждались проекты по возвращению соотечественников в Россию.