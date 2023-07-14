Строительство умной площадки в Соловьях идёт хорошими темпами – Наталья Фёдорова

10:04, 14 июля 2023, ПАИ

Умная спортивная площадка строится в деревне Соловьи Псковского района. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Возведение объекта стало возможным благодаря федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». «С подрядчиком​ обсудили этапы выполнения работ и сроки установки оборудования. Строительство ведётся хорошими темпами», – отметила Наталья Фёдорова.

На сегодняшний день на площадке бетонируется основание под баскетбольную и волейбольную площадки, заложены закладные под столбы для электричества и видеонаблюдения, подготовлено основание для трибуны.

«Жители очень ждут этот новый спортивный объект!» – заверила глава района.