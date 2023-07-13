Четвёртый этап соревнований по спортивному ориентированию пройдёт сегодня в Пустошкинском районе

11:00, 14 июля 2023, ПАИ

Четвёртый этап соревнований по спортивному ориентированию пройдёт на фестивале «Алоль-2023» в Пустошкинском районе. Старт будет дан сегодня в 13:00. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель областной федерации по спортивному ориентированию Алексей Никитин.

Председатель рассказал, как пройдёт четвертый этап: «На соревнованиях «Русь» результаты первых двух дней складываются. А в третий день за призы смогут побороться только те, кто отстал от лидера меньше чем на 30 минут. Оставшимся участникам устроят утешительный забег вне зачёта. На «Ивана Купалу» все три дня у участников была заочная борьба. Во время забега спортсмены не видели своего соперника. А на соревнованиях «Русь» в третий день у них будет уже очная борьба. То есть участники смогут видеть своего соперника, преследовать его, бороться за награды».

«На соревнования зарегистрировалось около 600 человек», – уточнил Алексей Никитин.

Напомним, что фестиваль «Алоль-2023» проходит с 6 по 16 июля в деревне Холюны Пустошкинского района.