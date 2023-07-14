Роспотребнадзор проверил качество воды в деревне Родина

13:44, 14 июля 2023, ПАИ

Проверку качества воды в домах на улицах Никольской и Владимирской в деревне Родина Псковского района провело управление Роспотребнадзора по Псковской области. Об этом пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на руководителя управления Елену Припутенко.

По её словам, исследования в лаборатории провели для оценки достоверности сведений и для избежания нарушения прав жителей домов на благоприятную среду обитания.

Специалисты Роспотребнадзора для исследования взяли холодную водопроводную воду в квартирах жителей тех домов, откуда поступили жалобы на качество. Испытания провели сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии Псковской области.

Елена Припутенко заверила, что в объёме проведённых исследований качество отобранной водопроводной воды соответствует требованиям СанПиН по микробиологическим, санитарно-химическим и органолептическим показателям.

Ранее сообщалось, что на качество воды на улице Владимирской пожаловались местные жители.