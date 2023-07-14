Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Роспотребнадзор проверил качество воды в деревне Родина  

Проверку качества воды в домах на улицах Никольской и Владимирской в деревне Родина Псковского района провело управление Роспотребнадзора по Псковской области. Об этом пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на руководителя управления Елену Припутенко.

По её словам, исследования в лаборатории провели для оценки достоверности сведений и для избежания нарушения прав жителей домов на благоприятную среду обитания.

Специалисты Роспотребнадзора для исследования взяли холодную водопроводную воду в квартирах жителей тех домов, откуда поступили жалобы на качество. Испытания провели сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии Псковской области.

Елена Припутенко заверила, что в объёме проведённых исследований качество отобранной водопроводной воды соответствует требованиям СанПиН по микробиологическим, санитарно-химическим и органолептическим показателям.

Ранее сообщалось, что на качество воды на улице Владимирской пожаловались местные жители.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 июля 2023

27 учителей Псковской области получат премии за высокие достижения в работе

14 июля 2023

Жители Пскова и Острова на выборах губернатора будут голосовать с помощью КОИБов

14 июля 2023

Министр здравоохранения России осмотрел новый учебно-лабораторный корпус ПсковГУ

14 июля 2023

Советы зависимым от капель для носа псковичам дал отоларинголог

14 июля 2023

Два железнодорожных рейса временно отменят в Псковской области с 14 июля

14 июля 2023

Сотрудников нотариата наградили в Пскове

14 июля 2023

Роспотребнадзор проверил качество воды в деревне Родина  

14 июля 2023

Более 1200 первоклассников сядут за парты в новом учебном году в Великих Луках  


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...