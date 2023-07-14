В Пскове завершили расследование дела о хищении 11 млн рублей у УМВД

16:48, 14 июля 2023, ПАИ

Расследование уголовного дела в отношении шести основных участников преступного сообщества по обвинению в хищении бюджетных средств и имущества в Пскове завершили. Об этом ПАИ сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

По версии следствия, с 2018 по 2021 год участники преступного сообщества, в которое входили руководители подразделений УМВД России по Псковской области и их подчиненные из тылового обеспечения, а также сотрудники коммерческих организаций Пскова по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, похитили бюджетные средства МВД России на сумму почти 11 миллионов рублей, 20 ведомственных легковых и грузовых автомобилей иностранного и отечественного производства, а также специальную технику. Таким образом, преступники причинили общий ущерб на сумму почти 20 миллионов рублей.

Участников сообщества обвиняли в серии мошеннических действий в особо крупном размере и других преступлений (часть 4 статьи 159, пункт «а», «б» части 2 статьи 165, часть 1 статьи 222, часть 2 и 3 статьи 210 УК РФ).

Уголовное дело возбудили и расследовали при оперативном сопровождении сотрудников Главного управления собственной безопасности МВД России, а также собственной безопасности УМВД России по Псковской области.

В ходе обысков следователи изъяли у фигурантов около одного миллиона рублей, а также наложили арест на их движимое и недвижимое имущество в Псковской области и других регионах России на общую сумму 7 миллионов рублей.

«В настоящее время завершена процедура ознакомления подследственных с материалами уголовного дела, которая длилась почти год. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело почти в 300 томах направлено в суд», – отметили в СУ СК.

Ранее суд назначил условное наказание трём фигурантам этого уголовного дела, которые заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и активно содействовали раскрытию и расследованию преступлений.

Напомним, укравшим из бюджета 11 млн рублей псковским экс-полицейским вынесли приговор.