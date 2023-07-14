Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новые водопропускные трубы укладывают на дороге Кунья – Кресты

Новые водопропускные трубы укладывают на 62-м километре региональной автомобильной дороги Кунья – Кресты. Об этом пишет газета «Пламя» со ссылкой на главу района Олега Лебедева.

Фото: Олег Лебедев / соцсеть «ВКонтакте»

Напомним, именно здесь весной из-за большого половодья размыло участок дороги. Борьба со стихией продолжалась несколько дней.

Проблема была решена укладкой временной трубы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 июля 2023

Псковичам объяснили, можно ли получать доплату к пенсии при наличии иждивенцев 

14 июля 2023

Награды вручили медикам Псковской области

14 июля 2023

Третий день турслёта учащихся Союзного государства проходит в Островском районе 

14 июля 2023

Новые водопропускные трубы укладывают на дороге Кунья – Кресты

14 июля 2023

В Псковском перинатальном центре доступны все виды современной помощи – Михаил Мурашко  

14 июля 2023

Улучшения в системе здравоохранения Псковской области назвал Михаил Мурашко

14 июля 2023

Игорь Иванов обратился в Правительство РФ с просьбой об изменении системы расчёта оплаты труда в сфере ЖКХ

14 июля 2023

Глава Минздрава положительно оценил изменения в здравоохранении Псковской области


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...