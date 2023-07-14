Новые водопропускные трубы укладывают на дороге Кунья – Кресты
Новые водопропускные трубы укладывают на 62-м километре региональной автомобильной дороги Кунья – Кресты. Об этом пишет газета «Пламя» со ссылкой на главу района Олега Лебедева.
Напомним, именно здесь весной из-за большого половодья размыло участок дороги. Борьба со стихией продолжалась несколько дней.
Проблема была решена укладкой временной трубы.
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