Новые водопропускные трубы укладывают на дороге Кунья – Кресты

20:47, 14 июля 2023, ПАИ

Новые водопропускные трубы укладывают на 62-м километре региональной автомобильной дороги Кунья – Кресты. Об этом пишет газета «Пламя» со ссылкой на главу района Олега Лебедева.

Напомним, именно здесь весной из-за большого половодья размыло участок дороги. Борьба со стихией продолжалась несколько дней.

Проблема была решена укладкой временной трубы.