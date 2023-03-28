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Общество

Дорожники положили водопропускную трубу на поврежденном участке дороги Кунья – Кресты

Дорожники положили дополнительную водопропускную трубу на поврежденном участке дороги Кунья – Кресты (62 км), сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев в своем Telegram-канале.

«Это увеличит водосброс и поможет предотвратить дальнейшее размывание полотна», - добавил он.

Ранее сообщалось, что дорогу размыло из-за паводка. Накануне дорожникам также пришлось подсыпать проезд песком и щебнем.

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