Дорожники положили водопропускную трубу на поврежденном участке дороги Кунья – Кресты
Дорожники положили дополнительную водопропускную трубу на поврежденном участке дороги Кунья – Кресты (62 км), сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев в своем Telegram-канале.
«Это увеличит водосброс и поможет предотвратить дальнейшее размывание полотна», - добавил он.
Ранее сообщалось, что дорогу размыло из-за паводка. Накануне дорожникам также пришлось подсыпать проезд песком и щебнем.
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