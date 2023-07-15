Медведь загрыз девушку в Магадане
В Магадане медведь загрыз девушку, сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД России по региону.
«Пятнадцатого июля в 15:00 в дежурную часть отдела МВД России по Магадану по линии «112» поступило сообщение о том, что в районе Танкодрома в областном центре медведь напал на девушку. Прибывшие на место происшествия полицейские, сотрудники региональной Росгвардии и охотоведы обнаружили бурого медведя и тело девушки», – говорится в сообщении.
Животное ликвидировали, следователи регионального управления СК осматривают место инцидента.
В июне в Магадане произошло несколько нападений медведей на людей. Два человека погибли, четверо госпитализированы. Тогда охотоведы застрелили медведицу и медвежонка, которых посчитали виновными в гибели людей.
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