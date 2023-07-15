Медведь загрыз девушку в Магадане

10:52, 15 июля 2023, ПАИ

В Магадане медведь загрыз девушку, сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД России по региону.

«Пятнадцатого июля в 15:00 в дежурную часть отдела МВД России по Магадану по линии «112» поступило сообщение о том, что в районе Танкодрома в областном центре медведь напал на девушку. Прибывшие на место происшествия полицейские, сотрудники региональной Росгвардии и охотоведы обнаружили бурого медведя и тело девушки», – говорится в сообщении.

Животное ликвидировали, следователи регионального управления СК осматривают место инцидента.

В июне в Магадане произошло несколько нападений медведей на людей. Два человека погибли, четверо госпитализированы. Тогда охотоведы застрелили медведицу и медвежонка, которых посчитали виновными в гибели людей.

