Фестиваль «Исаборг» проходит в Изборске сегодня

14:10, 15 июля 2023, ПАИ

Фестиваль раннесредневековой культуры Руси и её соседей «Исаборг» проходит в Изборске сегодня, 15 июля. На территории Труворова городища уже разместился исторический лагерь, передаёт корреспондент ПАИ.

На фестивале можно будет познакомиться с повседневной жизнью предков в военном историческом лагере, который традиционно развернётся на Труворовом городище VII–VIII века. На фестивальных площадках также можно принять участие в различных мастер-классах, поиграть в подвижные игры и многое другое.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















На фестиваль можно добраться собственным транспортом и рейсовыми автобусами «Псков–Изборск» № 207 и № 126 «Псков–Печоры».

Отмечается, что собственным транспортом лучше заезжать по улице Минской или по трассе 58К-333 с поворотом направо на улицу Печорскую после «Священного холма». Автомобиль можно оставить на бесплатной парковке на улице Минской (около дома на улице Псковской, 60).



«Если вы устали и хотите перекусить, приглашаем вас попить чаю с кренделем в сетоском абмаре. Если вы настроены более серьёзно, приглашаем вас отобедать в музейной блинной!» – говорится в сообщении.

Узнать программу фестиваля можно здесь.