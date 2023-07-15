Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Фестиваль «Исаборг» проходит в Изборске сегодня

Фестиваль раннесредневековой культуры Руси и её соседей «Исаборг» проходит в Изборске сегодня, 15 июля. На территории Труворова городища уже разместился исторический лагерь, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

На фестивале можно будет познакомиться с повседневной жизнью предков в военном историческом лагере, который традиционно развернётся на Труворовом городище VII–VIII века. На фестивальных площадках также можно принять участие в различных мастер-классах, поиграть в подвижные игры и многое другое.

  • Исаборг
    Фото: ПАИ
  • Исаборг
    Фото: ПАИ
  • Исаборг
    Фото: ПАИ
  • Исаборг
    Фото: ПАИ
  • Исаборг
    Фото: ПАИ
  • Исаборг
    Фото: ПАИ
  • Исаборг
    Фото: ПАИ
  • Исаборг
    Фото: ПАИ
  • Исаборг
    Фото: ПАИ

На фестиваль можно добраться собственным транспортом и рейсовыми автобусами «Псков–Изборск» № 207 и № 126 «Псков–Печоры».

Отмечается, что собственным транспортом лучше заезжать по улице Минской или по трассе 58К-333 с поворотом направо на улицу Печорскую после «Священного холма». Автомобиль можно оставить на бесплатной парковке на улице Минской (около дома на улице Псковской, 60).

«Если вы устали и хотите перекусить, приглашаем вас попить чаю с кренделем в сетоском абмаре. Если вы настроены более серьёзно, приглашаем вас отобедать в музейной блинной!» – говорится в сообщении.

Узнать программу фестиваля можно здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 июля 2023

Названы победители боёв на фестивале «Александрова дорога» в Самолве

15 июля 2023

Более 100 легкоатлетов приняли участие в забеге в честь 79-летия освобождения Пустошкинского района

15 июля 2023

Порядка 10 тысяч зрителей собрал фестиваль «Александрова дорога» в Самолве

15 июля 2023

До +30 градусов ожидается в Псковской области 16 июля

15 июля 2023

Фестиваль «Сенокосная пора» проходит в Палкинском районе  

15 июля 2023

Жители Опочки бережно хранят память о событиях Великой Отечественной войны – Михаил Ведерников

15 июля 2023

Псковские газовики прошли обучение по оказанию первой медпомощи

15 июля 2023

Вечер балета пройдёт в Михайловском

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...