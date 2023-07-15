Великолучанка выиграла на кубке России по стрельбе из блочного лука

18:16, 15 июля 2023, ПАИ

Великолукская спортсменка Александра Савенкова выиграла на кубке России по стрельбе из блочного лука. Соревнование проходило в Улан-Удэ. Об этом спортсменка сообщила в беседе с корреспондентом ПАИ.

Отметим, что Александра Савенкова стала единственной представительницей Великих Лук на соревнованиях. В финальных играх спортсменка одолела двух московских лучниц.

«Единственной представительницей на соревнованиях всегда быть тяжело, потому что поддержка команды и тренера очень важна. Всегда приятно, когда за тобой кто-то стоит и просто кивает головой на твои попадания. Но здесь меня поддерживал мой будущий муж, он выводил меня на золотом финале. Спасибо ему огромное за это, у нас отличный тандем вышел», – рассказала Александра Савенкова.

Она также отметила, что подготовка к выступлению проходила тяжело. «Постоянно были дожди и ветер. Но, может, именно это мне и помогло. Победа всегда даётся тяжело! Но, если честно, то в этот раз я почему-то была с самого начала уверена, что у меня всё получится, это был мой день!» – поделилась впечатлениями великолукская чемпионка.

Напомним, что недавно великолучанки стали бронзовыми призёрами в командных соревнованиях на чемпионате России по стрельбе из лука.