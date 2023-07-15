Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Великолучанка выиграла на кубке России по стрельбе из блочного лука

Великолукская спортсменка Александра Савенкова выиграла на кубке России по стрельбе из блочного лука. Соревнование проходило в Улан-Удэ. Об этом спортсменка сообщила в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото ПАИ предоставила Александра Савенкова

Отметим, что Александра Савенкова стала единственной представительницей Великих Лук на соревнованиях. В финальных играх спортсменка одолела двух московских лучниц.

«Единственной представительницей на соревнованиях всегда быть тяжело, потому что поддержка команды и тренера очень важна. Всегда приятно, когда за тобой кто-то стоит и просто кивает головой на твои попадания. Но здесь меня поддерживал мой будущий муж, он выводил меня на золотом финале. Спасибо ему огромное за это, у нас отличный тандем вышел», – рассказала Александра Савенкова.

Она также отметила, что подготовка к выступлению проходила тяжело. «Постоянно были дожди и ветер. Но, может, именно это мне и помогло. Победа всегда даётся тяжело! Но, если честно, то в этот раз я почему-то была с самого начала уверена, что у меня всё получится, это был мой день!» – поделилась впечатлениями великолукская чемпионка.

Напомним, что недавно великолучанки стали бронзовыми призёрами в командных соревнованиях на чемпионате России по стрельбе из лука.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 июля 2023

Своими впечатлениями от победы на кубке России поделилась псковичка

15 июля 2023

Более 100 легкоатлетов приняли участие в забеге в честь 79-летия освобождения Пустошкинского района

15 июля 2023

Воздушные гимнастки выступили с акробатическими номерами в торговом центре Пскова

15 июля 2023

Великолучанка выиграла на кубке России по стрельбе из блочного лука

14 июля 2023

Великолукские футболисты одержали волевую победу над «Ленинградцем»

13 июля 2023

Псковские футболисты разгромили команду из Петрозаводска
13 июля 2023

Псковские футболисты вырвали победу у петрозаводской команды
13 июля 2023

Восемь псковичей стали призёрами на соревнованиях по спортивному ориентированию

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...