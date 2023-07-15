Названы победители боёв на фестивале «Александрова дорога» в Самолве

20:23, 15 июля 2023, ПАИ

Навыки ведения ратного боя продемонстрировали участники фестиваля исторической реконструкции «Александрова дорога». Бои велись на мечах, топорах и копьях. Известны имена победителей, передаёт корреспондент ПАИ.

Представление воинов сопровождалось живой средневековой музыкой группы «LaVerden». Композиции были написаны специально для проекта.

«Четыре тройки, 18 сходок, 20 сражений. Даже опытный воин не участвовал в таком количестве», - отметил ведущий фестиваля.

В «кровопролитной» борьбе четвёртое место заняла команда «Чертог Раса», третье место - «Орден», второе место - «Тальскег», и первое место завоевала команда «Рыси». Воины состязались в средневековом «Круге чести – круге Одина».

На круг поочередно выходили бойцы и сражались до тех пор, пока не остался последний. Победителем в этом бою стал Павел Иванов.

Ранее сообщалось, что порядка 10 тысяч зрителей собрал фестиваль «Александрова дорога» в Самолве.