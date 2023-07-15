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Общество

Годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметили в Опочецком районе

День освобождения Опочецкого района от немецко-фашистских захватчиков отмечается сегодня, 15 июля. В честь этой даты в муниципалитете прошло памятное мероприятие, сообщает газета «Красный маяк».

Фото здесь и далее: газета «Красный маяк»

Заместитель руководителя аппарата правительства Псковской области, руководитель управления специальных программ Андрей Вьюнов и глава района Юрий Ильин возложили к стеле воинам-освободителям на Советской площади цветы. Собравшиеся почтили павших защитников минутой молчания.

Также в этот день в городе прошёл футбольный матч. На поле городского стадиона посостязались команда из Опочки и великолукский «Экспресс». Футболистов поприветствовал глава района Юрий Ильин, который пожелал им достойной игры.

Помимо этого, в Опочке в честь празднования 79-й годовщины освобождения района от немецко-фашистских захватчиков организовали ярмарку.

Фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств из разных городов Псковской области привезли продукцию собственного производства. Также на ярмарке представили свои изделия мастера народно-художественных промыслов.

Помимо этого, в Опочецком краеведческом музее организовали фотовыставку об истории муниципалитета.

Также в районе прошёл волейбольный матч. На песчаной площадке в этот раз встретились команды «Гимназия», «Стрижи», «Смешарики», «Луч», «Одуванчики», «Утомлённые солнцем». Бронзовым призёром соревнования стала команда «Смешарики». Серебро – у команды «Луч», а обладатель золота – «Утомлённые солнцем».

Ещё для жителей района организовали экскурсию, во время которой рассказали об истории города. «На месте современной почты во время войны находилась заготконтора. 14 июля советские солдаты водрузили на крыше этого здания красный флаг. Это означало, что восточная часть Опочки была освобождена. 15 июля, форсировав реку Великую в районе подвесного мостика, Опочка полностью была освобождена», – отметила директор краеведческого музея Надежда Евдокимова.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил от имени правительства региона жителей Опочки с годовщиной освобождения Опочецкого района.

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