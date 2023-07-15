Причины появления гипертонии назвали псковичам

23:21, 15 июля 2023, ПАИ

О причинах появления гипертонии рассказали в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Причины гипертонии разные: прежде всего это стресс, вредные привычки и неправильное питание. Но иногда повышенное давление сигнализирует о развитии тромбофлебита, болезней эндокринной системы или почек», – отметили в комитете.

Там подчеркнули, что давление выше нормы – от 140 на 90. «Если при этом появляются головные боли, шум в ушах, «мушки» перед глазами, головокружение, учащённое сердцебиение и проблемы со сном – необходимо обратиться к врачу», – обратили внимание в комитете.

Также там объяснили, почему гипертония опасна. «Повышенное давление поражает сосуды. Из-за этого сердце плохо перекачивает кровь и снабжает органы кислородом, поэтому мозг начинает хуже работать. В дальнейшем это может привести к инсульту, инфаркту или сердечной недостаточности», – предупредили в комитете.

Помимо этого, псковичам рассказали, как снизить риск развития гипертонии. «Соблюдайте режим дня, откажитесь от курения и алкоголя, сбросьте лишний вес, если он есть, регулярно измеряйте артериальное давление, перейдите на диету для гипертоников. Один из её главных принципов – минимум солёной пищи», – заключили в региональном комитете.