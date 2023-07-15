Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Причины появления гипертонии назвали псковичам

О причинах появления гипертонии рассказали в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Причины гипертонии разные: прежде всего это стресс, вредные привычки и неправильное питание. Но иногда повышенное давление сигнализирует о развитии тромбофлебита, болезней эндокринной системы или почек», – отметили в комитете.

Там подчеркнули, что давление выше нормы – от 140 на 90. «Если при этом появляются головные боли, шум в ушах, «мушки» перед глазами, головокружение, учащённое сердцебиение и проблемы со сном  – необходимо обратиться к врачу», – обратили внимание в комитете.

Также там объяснили, почему гипертония опасна. «Повышенное давление поражает сосуды. Из-за этого сердце плохо перекачивает кровь и снабжает органы кислородом, поэтому мозг начинает хуже работать. В дальнейшем это может привести к инсульту, инфаркту или сердечной недостаточности», – предупредили в комитете.

Помимо этого, псковичам рассказали, как снизить риск развития гипертонии. «Соблюдайте режим дня, откажитесь от курения и алкоголя, сбросьте лишний вес, если он есть, регулярно измеряйте артериальное давление, перейдите на диету для гипертоников. Один из её главных принципов – минимум солёной пищи», – заключили в региональном комитете.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 июля 2023

Активисты «Движения первых» из Невеля примут участие во всероссийском слёте

15 июля 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Фестиваль «Александрова дорога» в Самолве

15 июля 2023

Новый проект «Садогород с Иваном Мельником» стартует на «Первом Псковском»

15 июля 2023

Команды турслёта учащихся Союзного государства приняли участие в соревновании «Забег» под Островом

15 июля 2023

25 тысяч саженцев яблонь выращивают на ферме в Себежском районе для сидродельни

15 июля 2023

Годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметили в Опочецком районе

15 июля 2023

Интерактивный лагерь создали в Самолве для участников форума «Истоки»  

15 июля 2023

Около 200 гектаров яблоневых садов появилось в России благодаря псковским саженцам


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...