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Активисты «Движения первых» из Невеля примут участие во всероссийском слёте

Члены «Движения Первых» из Невеля примут участие в первом слёте всероссийского проекта «Хранители истории» в Волгограде. Об этом сообщается в группе регионального отделения движения в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Движение Первых» Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте»

«Сотням ребят представится уникальный шанс прокачать свои знания в самых разных направлениях проекта: они научатся работать с историческими документами и нести почётный караул, а также ухаживать и облагораживать архитектурные композиции и памятники, посвящённые бессмертному подвигу советского народа и Красной армии в борьбе с нацизмом», – говорится в сообщении.  

Участники, объединённые в группы и под руководством тренеров, поделятся своим опытом, поупражняются в ораторском мастерстве и научатся создавать патриотический медиаконтент.

В частности, 17 июля у мемориального комплекса «Лысая гора» пройдёт церемония возложения цветов, субботник, а также презентация записанной участниками «Движения первых» аудиоэкскурсии, которую с помощью QR-кода смогут прослушать все гости памятного места.

Специальным гостем мероприятия станет депутат Госдумы Елена Цунаева, которая расскажет участникам проекта о событиях и важности этой высоты в битве за Сталинград.

Как отмечается на официальном сайте «Движения Первых», Российское движение детей и молодёжи 16 и 17 июля проведёт в Волгограде первый слёт всероссийского проекта «Хранители истории». Участниками мероприятия одного из флагманских проектов «Движения Первых» на берегах города-героя станут 800 ребят в возрасте от 14 до 17 лет из 77 регионов России, а также пять команд из Белоруссии.

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