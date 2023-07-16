Летняя полевая археологическая школа работает в Новосокольническом районе

10:58, 16 июля 2023, ПАИ

Летняя полевая археологическая школа «Горожане-2023» работает в Новосокольническом районе. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская археология».

Участники полевых работ уже расконсервировали раскоп 5 и приступили к изучению тёмно-серого горизонта.

«Пока находки не эксклюзивны, но поражают своей массовостью. Количество железного шлака на пятачке с квадратный метр исчисляется сотнями», – отметили специалисты.

Работы на раскопе 5 начались ещё в 2022 году. В 2021–2022 годах на памятнике проведена геофизическая разведка, в результате которой на поселении выявлен ряд магнитных аномалий. На месте одной из них и заложен раскоп 5.

Отметим, что летняя полевая археологическая школа проводится при финансовой поддержке Фонда «История Отечества» и Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области.