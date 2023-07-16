Интерактивные площадки работают на Форуме молодых семей в Пскове

11:38, 16 июля 2023, ПАИ

Интерактивные площадки IV Форума молодых семей начали свою работу в Университетском сквере ПсковГУ, передаёт корреспондент ПАИ.

В форуме принимают участие представители Псковского облсовпрофа, Псковское региональное отделение Российского Красного Креста, волонтёры Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области, Псковского городского молодёжного центра и другие.

На празднике выступят 11 спикеров, которые прочтут лекции на темы семейных отношений, гармоничного развития ребёнка, финансовой грамотности, создания имиджа.

Организаторы форума подготовили программу не только для взрослых, но и для детей различных возрастов: настольные и подвижные игры, мастер-класс по оказанию первой помощи, солнечный телескоп, мини-батут для самых маленьких и многое другое.

Помимо интерактивных площадок, для молодых людей будет организован круглый стол, а также просветительские площадки на темы психологии внутрисемейных отношений и духовно-нравственных семейных ценностей. С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.