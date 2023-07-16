О донорстве костного мозга рассказывают псковичам на Форуме молодых семей

12:50, 16 июля 2023, ПАИ

Представители регионального отделения Красного Креста читают лекции об особенностях донорства костного мозга, родственном уходе, а также обучают навыкам оказания первой помощи в рамках Форума семей. Всё желающие также проходят добровольное экспресс-тестирование на выявление ВИЧ-инфекции, передаёт корреспондент ПАИ.

Организаторы пообещали, что исследование на ВИЧ-инфекцию проводится анонимно и результат теста станет известен в течение 40 минут.

«На нашей площадке семьи знакомятся с деятельностью Псковского отделения Красного Креста. Мы покажем способы оказания первой помощи: это действия при сердечно-легочной реанимации, и при спасении в случае утопления и удушения. Полезно и для взрослых, и для детей. Проведём мастер-класс по родственному уходу. Это актуально для тех, у кого родственники после операции, после ранений, кто не может сам полностью себя обслуживать. Есть ещё проект по популяризации донорства крови и костного мозга. До сих пор существует заблуждение, что забор клеток костного мозга проходит из позвоночника. Наша задача объяснить, что такое донорство – это безболезненно и безопасно», – рассказала председатель Псковского отделения Псковского Креста Валерия Мишакова.

Она также отметила, что кровь на клетки костного мозга берётся из вены, а люди путают костный мозг со спинным и считают, что им будут делать прокол в позвоночнике.

По её словам, один из способов сдачи клеток костного мозга похож на забор крови из вены.

«Из одной руки берут кровь, она проходит через специальный аппарат, который отсеивает стволовые клетки, и во вторую руку кровь возвращается», – отметила Валерия Мишакова.

Напомним, Форум молодых семей проходит сегодня в Университетском сквере ПсковГУ. Участники форума могут посетить интерактивные площадки, круглый стол, а также просветительские площадки на темы психологии внутрисемейных отношений и духовно-нравственных семейных ценностей.