ВИДЕОФАКТ. Любитель клубнички

19:00, 16 июля 2023, ПАИ

Угощающийся клубникой кролик попал в объектив видеокамеры. Запись в группе «Невель – Городской портал» в социальной сети «ВКонтакте» разместил местный житель.

«Любитель клубнички, – подписал видео автор. – Никогда бы не подумал, что кролики любят клубничку».

Ранее возле реки Гдовки в Гдовском районе местная жительница запечатлела лося. В Пыталовском районе сняли на видео бегающих по двору многоквартирного дома коней и пони. А в Себежском районе олень пришёл за пропитанием к людям.