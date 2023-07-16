Семь псковичей попали в символическую сборную девятого тура ЮФЛ

17:31, 16 июля 2023, ПАИ

Семь псковичей попали в символическую сборную девятого тура юношеской футбольной лиги Северо-Запада. Об этом сообщается в группе «ЮФЛ Северо-Запад» в соцсети «ВКонтакте».

От великолукской команды 2007 года рождения в символическую сборную попал Максим Алексеев. В СШОР «Экспресс» 2006 года рождения отметили Елизара Мартыненко и Степана Глебова.

Игроки футбольного клуба «Псков» попали в символическую сборную девятого тура юношеской футбольной лиги во всех возрастах. В сборной 2008 года рождения ими оказались подопечные Сергея Степанова – Александр Егоров и Степан Федорин. В сборной 2007 года рождения на позиции центрального защитника символической сборной расположился Евгений Рылин. В команде 2006 года рождения – Александр Михайленко.

Напомним, что футболисты «Пскова» набрали 7 из 9 очков в девятом туре юношеской футбольной лиги.