Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Атлантический циклон прорывается на Северо-Запад в начале рабочей недели

Атлантический циклон будет прорываться на Северо-Запад уже в самом начале рабочей недели. Жителей региона ждут дожди и грозы, сообщает метеоцентр «Фобос».

Фото: ПАИ

«Если в понедельник ещё будет довольно тепло, то в последующие дни воздух остынет до +18…+23», – отмечается в сообщении.

В Санкт-Петербурге время от времени пройдут ливневые дожди, возможны грозы. В понедельник температура ожидается от +22 до +25 градусов, а в последующие дни она понизится от +19 до +22 градусов.

Ранее сообщалось, что грозу и до +28 градусов прогнозируют в Псковской области 17 июля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 июля 2023

Атлантический циклон прорывается на Северо-Запад в начале рабочей недели

16 июля 2023

Закрытие туристского слёта учащихся Союзного государства прошло в Островском районе

16 июля 2023

Колл-центр работает в Перинатальном центре Пскова

16 июля 2023

Армянский праздник «Вардавар» прошёл в Пскове

16 июля 2023

ВИДЕОФАКТ. Любитель клубнички

16 июля 2023

Грозу и до +28 градусов прогнозируют в Псковской области 17 июля

16 июля 2023

Псковская полиция приглашает на службу следователя

16 июля 2023

О названии Кутузовского сквера рассказал псковичам Борис Елкин


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...