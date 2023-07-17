Атлантический циклон прорывается на Северо-Запад в начале рабочей недели

00:00, 17 июля 2023, ПАИ

Атлантический циклон будет прорываться на Северо-Запад уже в самом начале рабочей недели. Жителей региона ждут дожди и грозы, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Если в понедельник ещё будет довольно тепло, то в последующие дни воздух остынет до +18…+23», – отмечается в сообщении.

В Санкт-Петербурге время от времени пройдут ливневые дожди, возможны грозы. В понедельник температура ожидается от +22 до +25 градусов, а в последующие дни она понизится от +19 до +22 градусов.

Ранее сообщалось, что грозу и до +28 градусов прогнозируют в Псковской области 17 июля.