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Политика

ВИДЕО. В эфир вышел новый выпуск программы «Тема недели»

Очередной выпуск авторской программы Александра Машкарина «Тема недели» вышел в эфир на телеканале «Первый Псковский».

В программе:

– эти выборы скучными уже не назовёшь;

– самострелы коммунистов: нарочно не придумаешь;

– референдум честности – эксперт Илья Стрелков – о фабуле избирательной кампании.

Отметим, что авторская программа «Тема недели» выходит с 26 августа 2022 года еженедельно по субботам в 20:00 на телеканале «Первый Псковский», повтор – в воскресенье в 12:10. Автор и ведущий Александр Машкарин субъективно, но с помощью экспертов рассказывает о наиболее важных событиях и явлениях в жизни Псковской области.

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