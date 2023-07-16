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Спорт

ФК «Луки-Энергия» уступил команде высшей лиги Белоруссии

Футбольной клуб «Луки-Энергия» со счётом 3:0 уступил белорусскому «Нафтану», который выступает в высшей лиге Белоруссии. Матч проходил в Новополоцке 16 июля. Об этом сообщается в группе «ФК Луки-Энергия» в соцсети «ВКонтакте».

Первый тайм матча прошёл без голов. К 51-й минуте игрок «Нафтана» Андрей Панюков открыл счёт. На 61-й минуте великолучане получили возможность догнать соперника, но игрок «Луки-Энергия» Никита Шепет не реализовал пенальти. К концу игры белорусской команде удалось забить ещё два безответных гола на 78-й и 86-й минутах.

Напомним, что прошлую контрольную игру ФК «Луки-Энергия» провёл в Дзержинске против местного «Химика».  

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