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Спорт

Соревнования по гиревому спорту в честь Дня Пскова пройдут на стадионе «Машиностроитель»

Соревнования по гиревому спорту, посвящённые празднованию 1120-летия Пскова и 79-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, пройдут в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 22 июля с 10:00 до 14:00. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Любовь Воинова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото ПАИ

В соревнованиях поучаствуют мужчины и женщины, имеющие базовую физическую подготовку. Мужской турнир по толчку 16 и 24-килограммовых гирь пройдёт в весовых категориях до и свыше 80 килограммов. Женский турнир по рывку 12 и 16-килограммовых гирь пройдёт в весовых категориях до и свыше 60 килограммов.

Победителей и призёров наградят медалями и грамотами комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова.

Отметим, что с полной программой празднования Дней города Пскова можно ознакомиться здесь.

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