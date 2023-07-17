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Общество

Екатерина Наговицына – о псковских алмазах: Они абсолютно идентичны природным

Есть ли разница между алмазами, выращенными в псковской лаборатории, и природными, ответила генеральный директор компании «Синтез Технолоджи», являющейся одним из ведущих производителей алмазов в России, Екатерина Наговицына в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото ПАИ. На фото Екатерина Наговицына

«Крупные сетевые магазины преимущественно продают лабораторно выращенные алмазы. С точки зрения международной ассоциации они по всем характеристикам полностью соответствуют природным. Кристаллические решетки абсолютно идентичны. Разница только в природе происхождения. Если человек купил в магазине бриллиант, выращенный в лаборатории, то его никто не обманул. Просто разница в природе происхождения, а соответственно, и в цене», – пояснила гостья студии.

Напомним, на Петербургском экономическом форуме в этом году был развёрнут стенд Псковской области. Экспозиция познакомила участников мероприятия с крупнейшими промышленными производствами, в том числе и с ООО «Синтез Технолоджи». По итогам форума руководство Псковской области привлекло 8 млрд рублей инвестиций. Всего было подписано порядка 20 предметных соглашений. Помимо этого, в ближайшие три года регион получит по результатам мероприятия ещё 15 млрд рублей.

Добавим, что Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно при участии президента Российской Федерации. За годы существования ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум прошёл под лозунгом «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Со всеми новостями с мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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