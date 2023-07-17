«Кубок освобождения» по футболу пройдёт в Пскове 22 и 23 июля

17:59, 17 июля 2023, ПАИ

Соревнования по футболу в честь празднования 1120-летия Пскова и 79-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков пройдут в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 22 и 23 июля. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Любовь Воинова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Турнир пройдёт в формате 8х8 по действующим правилам футбола. Для составов команд определён лимит – не больше 16 игроков. Систему розыгрыша кубка определит судейская коллегия в день соревнований. Участие в турнире примут команды любительской футбольной лиги Пскова. По итогам первого дня определятся команды, которые сыграют в полуфинальных играх. Финальная часть пройдёт 23 июля.

Победителей и призёров соревнований наградят медалями и грамотами комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова.

Отметим, что с полной программой празднования Дней города Пскова можно ознакомиться здесь.