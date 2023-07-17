Соревнования по баскетболу 3х3 пройдут в Пскове в День города

16:44, 17 июля 2023, ПАИ

Соревнования по баскетболу 3х3, посвящённые празднованию 1120-летия Пскова и 79-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, пройдут на стадионе «Машиностроитель» 22 июля. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Любовь Воинова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

В соревнованиях примут участие команды по четыре человека. Судейская коллегия определит систему розыгрыша в день проведения турнира. Соревнования пройдут в двух возрастных категориях: юноши и девушки 2008 года рождения и младше и юноши и девушки 2007 года рождения и старше. Несовершеннолетним спортсменам для участия необходимо подать медицинскую справку главному судье соревнований Сергею Тарасову.

Отметим, что победителей и призёров наградят медалями и грамотами комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова.

Отметим, что с полной программой празднования Дней города Пскова можно ознакомиться здесь.