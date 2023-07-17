Порядка 600 карат алмазов ежемесячно выращивают в Псковской области

15:10, 17 июля 2023, ПАИ

Порядка 600 карат алмазов в месяц выращивают в ОЭЗ «Моглино». Об этом рассказала генеральный директор компании «Синтез Технолоджи», являющейся одним из ведущих производителей алмазов в России, Екатерина Наговицына в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Один пресс, если берём какую-то стандартную сборку из тех, которыми мы сейчас пользуемся, десять камней выращивает. В зависимости от заказа мы можем, например, больше маленьких алмазов выращивать или, наоборот, больше крупных, но общий объём карат остаётся равным. Больше 600 карат в месяц мы вырастить не можем», – отметила она.

По словам гостьи студии, во время процесса выращивания алмазов специалисты ограничены размерами самой ячейки.

«Более крупные камни физически в ней не вырастить. Больше ячейка – больше пресс. Как раз мы хотим приобретать следующие модели и часть планируем закупить более крупных. Опять-таки, чем больше камень, тем больше из него можно пластину вырезать. А для электроники сейчас требуются пластины довольно-таки большие. Поэтому мы в этом заинтересованы», – добавила Екатерина Наговицына.

Напомним, на Петербургском экономическом форуме в этом году был развёрнут стенд Псковской области. Экспозиция познакомила участников мероприятия с крупнейшими промышленными производствами, в том числе и с ООО «Синтез Технолоджи». По итогам форума руководство Псковской области привлекло 8 млрд рублей инвестиций. Всего было подписано порядка 20 предметных соглашений. Помимо этого, в ближайшие три года регион получит по результатам мероприятия ещё 15 млрд рублей.

Добавим, что Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно при участии президента Российской Федерации. За годы существования ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум прошёл под лозунгом «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Со всеми новостями с мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.