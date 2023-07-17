Уникальные технологии для выращивания алмазов используют в Псковской области

15:34, 17 июля 2023, ПАИ

Какие уникальные технологии применяются на псковском заводе по созданию алмазов, рассказала гендиректор компании «Синтез Технолоджи», являющейся одним из ведущих производителей алмазов в России, Екатерина Наговицына в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Технология выращивания алмазов методом HPHT, скажем так, достаточно новая. Была в Советском Союзе разработана. Мы же, в свою очередь, технологию ноу-хау приобретали в Голландии. Мы её привезли в Санкт-Петербург, дорабатывали, улучшали с точки зрения размера, чистоты камней, чтобы можно было допировать бором или азотом, получать разные цвета, разные характеристики алмазов и так далее», – рассказала она.

Как отметила Екатерина Наговицына, для выращивания алмазов по технологии HPHT необходима высокая температура, высокое давление.

«То есть мы полностью повторяем природный процесс. Как растёт алмаз: у нас источник – графит и металл-катализатор. Также есть затравки – то, от чего алмаз начнёт кристаллизацию. 100-тонный пресс давит на эту сборку, которая размерами, грубо говоря, 10x10 сантиметров. То есть это такой совершенно небольшой кубик, внутри которого будет создаваться необходимая температура и давление. И таким образом за десять дней мы выращиваем порядка 40 карат на каждом прессе», – рассказала она.

Гостья эфира добавила, что исходя из того, какие материалы будут использованы для выращивания алмаза, можно контролировать его рост.

«Например, алмаз растёт в природе, в него попал бор. Алмаз начинает приобретать голубой цвет. И мы здесь можем это контролировать. Можем специально туда добавить определённое количество бора. В зависимости от того, сколько мы его добавим, будет меняться цвет от нежно-голубого до чёрного. Точно так же, чем больше углерода, тем более жёлтый цвет», – рассказала Екатерина Наговицына.

Также, по её словам, на заводе ведётся не только серийное производство. На территории предприятия есть и небольшие прессы, на которых специалисты экспериментируют с характеристиками алмазов, ищут что-то новое.

Напомним, на Петербургском экономическом форуме в этом году был развёрнут стенд Псковской области. Экспозиция познакомила участников мероприятия с крупнейшими промышленными производствами, в том числе и с ООО «Синтез Технолоджи». По итогам форума руководство Псковской области привлекло 8 млрд рублей инвестиций. Всего было подписано порядка 20 предметных соглашений. Помимо этого, в ближайшие три года регион получит по результатам мероприятия ещё 15 млрд рублей.

Добавим, что Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно при участии президента Российской Федерации. За годы существования ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум прошёл под лозунгом «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Со всеми новостями с мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.