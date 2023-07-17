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Главный тренер ФК «Псков» 2008 года рождения прокомментировал результат игры с вологодской командой

Главный тренер ФК «Псков» 2008 года рождения Сергей Степанов в беседе с корреспондентом ПАИ прокомментировал результат игры против «Динамо-Вологды» в рамках юношеской футбольной лиги. Матч прошёл на стадионе «Машиностроитель».

Фото здесь и далее: Андрей Лупанов

«Мы оказывали давление в штрафной соперника, были настойчивы и упорны, поэтому голы и пришли. Замены усилили игру. Сочетание игроков было несвойственное стартовому составу, поэтому пробовали экспериментировать. Счёт позволял», – рассказал тренер псковской команды.

Также Сергей Степанов прокомментировал результат первого круга: «Я считаю, что результат первого круга можно оценить положительно. Но, конечно, над качеством игры и индивидуальными проблемами технического характера надо ещё работать и работать».

Отметим, что после месячного перерыва команде предстоит сыграть против двух калининградских команд, которые занимают первое и третье места в турнирной таблице. ФК «Псков» располагается на второй строчке: «Тут ничего страшного. По регламенту необходимо сыграть две игры дома и две игры на выезде. Такой календарь. Поэтому тут ничего особенного нет. Сейчас недельку отдохнём и будем готовиться к старту второго круга», – прокомментировал тренер псковской команды.  

Напомним, что ФК «Псков» 2008 года рождения сегодня обыграл вологодскую команду со счётом 5:1.

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