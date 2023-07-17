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Спорт

Второй всероссийский фестиваль «Псков Сап Фест» пройдёт 22 июля

Второй всероссийский фестиваль «Псков Сап Фест» пройдёт в Пскове в День города, 22 июля, с 10:00 до 17:00. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Любовь Воинова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото ПАИ

В 11:00 начнётся заплыв на сап-досках на дистанции пять километров. Участники поплывут от городского пляжа до слияния двух рек и обратно. После этого от городского пляжа до противоположного берега пройдут командные эстафеты. В 15:00 начнётся сап-карнавал, где смогут поучаствовать все желающие. Спортсмены проплывут до реки Псковы и обратно. На сегодняшний день регистрацию прошло порядка 80 человек. Организаторы ожидают более 100 участников.

Отметим, что с полной программой празднования Дня города Пскова можно ознакомиться здесь.

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