Псковский фестиваль спорта пройдёт в День города на воркаут-площадке

17:52, 17 июля 2023, ПАИ

Псковский фестиваль спорта пройдёт в День города на воркаут-площадке на улице Воеводы Шуйского – 22 июля с 11:00 до 18:00. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Любовь Воинова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

На фестивале пройдут соревнования по армрестлингу, пауэрлифтингу, воркауту и панна-футболу. В соревнованиях по панна-футболу смогут поучаствовать все желающие без предварительной регистрации. Также в 16:00 пройдёт мастер-класс по пауэрлифтингу, который проведёт мастер спорта международного класса Тимур Федотов. С 13:00 начнётся чемпионат Псковской области по воркауту.

Отметим, что с полной программой празднования Дней города Пскова можно ознакомиться здесь.