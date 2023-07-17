Псковский фестиваль спорта пройдёт в День города на воркаут-площадке
Псковский фестиваль спорта пройдёт в День города на воркаут-площадке на улице Воеводы Шуйского – 22 июля с 11:00 до 18:00. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Любовь Воинова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
На фестивале пройдут соревнования по армрестлингу, пауэрлифтингу, воркауту и панна-футболу. В соревнованиях по панна-футболу смогут поучаствовать все желающие без предварительной регистрации. Также в 16:00 пройдёт мастер-класс по пауэрлифтингу, который проведёт мастер спорта международного класса Тимур Федотов. С 13:00 начнётся чемпионат Псковской области по воркауту.
Отметим, что с полной программой празднования Дней города Пскова можно ознакомиться здесь.
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